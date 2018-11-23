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Pekin'deki iki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgınında 86 hayvan telef oldu

Çin'in başkenti Pekin’de Afrika domuz vebası (ASF) salgını tespit edildiği bildirildi.

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Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Pekin'deki iki domuz çiftliğindeki hayvanlara ASF bulaştığını açıkladı.

Kentin Fangşan bölgesindeki Liulihı ve Çinglonghu kasabalarında tespit edilen veba nedeniyle ilgili ekiplerin çiftliklere sevk edildiği belirtilen açıklamada, 86 hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ülkede bugüne kadar 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası, diğer hayvan türlerine ve insanlara ise bulaşmıyor.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan ASF, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

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