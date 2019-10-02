Pekin’de şov, Hong Kong’da kaos!

Pekin’de Tiananmen Meydanı’ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi. Her on yılda bir önemli seramonilere sahne olan Tiananmen’deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı. Nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41’in görücüye çıktığı törende konuşan Devlet Başkanı Şi Cinping, “Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin, Hong Kong’da istikrarı sağlamak ve anavatanla tam bir birleşmeyi sağlamak zorundadır” dedi.

MATEM GÜNÜ ÇATIŞMASI

Pekin karşıtı gösterilerin sürdüğü Hong Kong’da ise göstericiler ile polis çatıştı. Siyah giyinen binlerce göstericinin yasaklanmasına rağmen yürüyüş düzenlediği kentte, Çin’in kuruluşu olan 1 Ekim tarihinin “matem günü” ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Polisin biber gazlı ve gerçek mermili müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.