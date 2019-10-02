Pekin’de şov, Hong Kong’da kaos!
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü başkent Pekin’de askeri gövde gösterisiyle, protestoların sürdüğü Hong Kong’da ise çatışmalar eşliğinde kutlandı.
Pekin’de Tiananmen Meydanı’ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi. Her on yılda bir önemli seramonilere sahne olan Tiananmen’deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı. Nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41’in görücüye çıktığı törende konuşan Devlet Başkanı Şi Cinping, “Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin, Hong Kong’da istikrarı sağlamak ve anavatanla tam bir birleşmeyi sağlamak zorundadır” dedi.
MATEM GÜNÜ ÇATIŞMASI
Pekin karşıtı gösterilerin sürdüğü Hong Kong’da ise göstericiler ile polis çatıştı. Siyah giyinen binlerce göstericinin yasaklanmasına rağmen yürüyüş düzenlediği kentte, Çin’in kuruluşu olan 1 Ekim tarihinin “matem günü” ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Polisin biber gazlı ve gerçek mermili müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.
Çin’in 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sokakları savaş alanına çeviren Pekin karşıtı Hong Konglu göstericilere polis müdahale etti. Bir eylemcinin gerçek mermiyle vurulduğu gösterilerde 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.
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