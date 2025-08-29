Pekin'de tarihi geçit: Putin, 20 işbirliği belgesi için hazır

Uşakov, başkent Moskova'da Putin'in Çin'e 31 Ağustos ila 3 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in, ziyaretin ilk iki gününde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne katılacağını anlatan Uşakov, Rus liderin, zirvenin ardından Pekin'e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceğini ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için düzenlenecek askeri geçit törenine katılacağını söyledi.

Uşakov, Putin'in ziyaret kapsamında çok sayıda liderle görüşeceğini belirterek, "ŞİÖ ve genişletilmiş ŞİÖ zirveleri çerçevesinde 10'dan fazla görüşme planlandı. Üzerinde mutabık kalacağımız bazı ilave görüşmeler de olabilir." dedi.

Rusya-Çin görüşmeleri kapsamında yaklaşık 20 belgenin imzalanmasının planladığına işaret eden Uşakov, "Putin, Çinli temsilcilerin de önemle vurguladığı üzere, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kutlamalarına ana konuk olarak katılacak." ifadesini kullandı.

Uşakov, Putin'e ziyaretinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve Rusya'nın en büyük banka ve şirketlerinin başkanları da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin eşlik edeceğini söyledi.

ŞİÖ ZİRVESİ SONRASI ASKERİ GEÇİT TÖRENİ YAPILACAK

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tiencin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye örgüte üye Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus ile gözlemci üye Moğolistan'ın liderlerinin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde sloganlar kullanıyor.