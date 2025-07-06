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Dünya

Pekin'den AB'ye misilleme: İhalelere katılmasına kısıtlama kararı

Pekin yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB), Çin menşeli benzer ürünlerin satışına getirdiği kısıtlamalara karşılık olarak Avrupalı şirketlerin tıbbi cihaz ihalelerine katılımını yasaklama kararı aldığını duyurdu.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 14:44 - Güncelleme:
Pekin'den AB'ye misilleme: İhalelere katılmasına kısıtlama kararı
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Global Times gazetesinin haberine göre Çin Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamada, bütçesi 45 milyon yuanı (yaklaşık 6,28 milyon dolar) aşan tıbbi cihaz alımlarında, Avrupa merkezli şirketlerin Çin hükümeti tarafından gerçekleştirilen kamu ihalelerine katılamayacağı belirtildi.

Bu kararın yalnızca Çin'de üretim yapmayan Avrupa şirketlerini kapsadığı, Çin'e yatırım yaparak ülkede üretim yapan firmaların ise bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edilen açıklamada, kısıtlamaların aynı gün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü de karara ilişkin açıklamasında, Pekin'in AB ile mevcut farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme konusundaki istekliliğini birçok kez dile getirdiğini vurguladı.

Sözcü, "Çin, ikili görüşmelerde defalarca iyi niyet ve samimiyet göstermiştir. Ancak AB, Çin'in bu yaklaşımını göz ardı ederek hala kısıtlayıcı önlemler almaya ve yeni korumacı engeller inşa etmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu, 20 Haziran'da, Çinli şirketlerin üye ülkelerde tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını duyurmuştu.

  • Çin kısıtlamaları
  • AB yasağı
  • tıbbi cihaz ihaleleri

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