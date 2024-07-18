Pelosi, Biden'a resti çekti! Anketler ortada seçimi kazanamayacaksın

Görüşme hakkında bilgi sahibi kaynaklar Başkan Biden'ın, Pelosi'ye kazanabileceğini gösteren anketler sunarak karşılık verdi.



Söz konusu telefon görüşmesi, ikili arasında başkanın 27 Haziran'daki bazı Demokratlara göre 'felaketle' sonuçlanan seçim münazarasından bu yana bilinen ikinci görüşme oldu. Görüşmenin kesin tarihi belli değilken bir kaynak, görüşmenin son bir hafta içinde gerçekleştiğini söyledi.

BEYAZ SARAY: BİDEN KAZANMAYI PLANLIYOR

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, yakın zamanda gerçekleşen Pelosi-Biden görüşmesine ilişkin gazeteciler tarafından sorulan soruya yanıt vermedi. Bates, "Başkan Biden partinin adayı. Kazanmayı planlıyor" dedi.

Pelosi'nin bir sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada, eski Temsilciler Meclisi Başkanı'nın cuma gününden bu yana Kaliforniya'da olduğunu ve o zamandan bu yana Biden'la görüşmediğini iddia etti.