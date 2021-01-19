Pelosi'nin bilgisayarı Rus istihbaratına mı satılmaya çalışıldı? FBI harekete geçti

DHA 19 Ocak 2021 Salı 09:01 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 09:01

ABD'de kriz derinleşirken, 6 Ocak günü Kongre binasında meydana gelen baskının etkileri sürüyor. ABD Kongresi’nin Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten FBI yetkililerinin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisinden çalındığı belirtilen diz üstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışıldığı iddialarını incelediği belirtildi. Federal Soruşturma Dairesi (FBI) görevlisi, iddianın soruşturulduğunu, Pazar günü, Pennsylvanialı Riley June Williams adlı kadın aleyhinde açılan dava kapsamında verilen yazılı ifadede açıkladı. Williams, 6 Ocak günü Kongre binasına yasadışı şekilde girmek ve içeridekileri Nancy Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle suçlanıyor. Kongre binasındaki ofislerden elektronik cihazların çalınması, yetkililerin bir süredir kaygıyla gündeme getirdiği bir konu olarak biliniyor. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada, elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.

"RUS İSTİHBARATINA SATMAYA ÇALIŞTI"

Mahkemeye iletilen yazılı ifadede, ihbarın, FBI’ın Williams’ın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. Söz konusu kişi, Williams’ın diz üstü bilgisayarı ya da hafıza diskini Rusya’daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rusya’nın yabancı istihbarat servisi olan SVR’ye satmayı planladığını iddia etti. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi planı, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayat geçirilemediği dile getirildi.

FBI'DAN AÇIKLAMA

FBI’dan yapılan açıklamada, Williams’ın Pennsylvania’da annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen adreste artık bulunmadığı, telefon numarasının artık geçerli olmadığı ve sosyal medya hesaplarını da kapattığı belirtildi.