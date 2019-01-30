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Pence, Guaido'nun Washington'a atadığını duyurduğu Vecchio'yu kabul etti

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun, Venezuela'nın Washington'daki temsilcisi olarak atadığını ilan ettiği Carlos Alfredo Vecchio'yu kabul etti.

  • DHA
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Mevcut Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Juan Guaido'yu tanıdığını ilanının ardından, birçok ülkeden benzeri destek açıklaması gelmişti. Aynı şekilde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen ülkeler de art arda benzeri açıklamalar yapmıştı.
 
GUAIDO, ATAMALARINI TWITTER´DAN DUYURMUŞTU
 
Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido, Twitter hesabından "Ulusal Meclis"in, ABD, Arjantin, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador, Şili, Honduras, Kanada, Peru ve Lima Grubu'na temsilci atanması talebini oy birliğiyle kabul ettiğini duyurmuş; yaptığı atamaları Twitter hesabından paylaşmıştı.
 
PENCE: GUAİDO'NUN YAYINDAYIZ
 
Guaido'nun listesindeki ilk 'atama'ya dair kabul yine ABD'den geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Juan Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan Carlos Alfredo Vecchio'yu ve Venezuela muhalefet lideri Julio Borges'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Yaklaşık bir saat süren kabul sonrası Pence sosyal medya hesabından kabule dair görselleri ve bir mesaj yayınladı. Venevuela'nın "özgür" hükumetini Beyaz Saray'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Pence, Guaido'nun yayında olduklarını vurguladı.
 
MADURO: ABD, CITGO'YU VENEZUELA'DAN ÇALMAK İSTİYOR
 
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas´taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores´te ABD´den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı programda, ABD'nin Venezuela´nın petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına dair, "ABD, Citgo'yu Venezuela'dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajımız her zaman bir olmuştur: Diyalog, saygı, Venezüella'ya müdahalesizlik; ancak Washington'dan gelen yanıt her zaman aynıydı: Aşağılama, küçümseme ve saldırganlık. ABD'nin yaptırımları bir soygundur. ABD'ye karşı gerekli yasal girişimlerimiz olacak" açıklaması yapmıştı.
 

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