Pence: Trump hakkındaki sus payı suçlaması rezillik

CNN'in haberine göre, Pence, Trump hakkındaki suçlamaların düşürülmesine karşın Manhattan Savcısı Alvin Bragg'ın hala bunların peşini bırakmamasının yanlış olduğunu belirtti.

Pence, New York Mahkemesi Büyük Jürisinin, Trump'ı evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili, "Bence bu, Amerikan halkının ezici çoğunluğunun adalete ve kanunlar önünde eşit muameleye inanan görüşüne ters düşüyor." dedi.

Eski Başkan Yardımcısı Pence, "Trump hakkındaki suçlamaların adalet sistemi için rezillik" olduğunu söyleyerek bu suçlamaların "insanları bölmekten başka bir işe yaramayacağını" savundu.

Pence, ülke çapındaki ziyaretlerinde kimsenin Trump'ın karşı karşıya olduğu soruşturmaları gündeme getirmediğini kaydederken "Bence medyanın Trump'a yönelik bu soruşturmalara yönelik takıntısı, Biden yönetiminin başarısız politikalarının ağırlığı altında mücadele eden Amerikan halkının gözünde kayboluyor." diye konuştu.

- TRUMP, İDDİALARIN SİYASİ OLDUĞUNU SAVUNUYOR



Donald Trump ise kendisine yöneltilen suçlamayı "siyasi" olarak nitelemiş ve bunun, "seçimlere müdahale" olduğunu savunmuştu.

Trump, ülke tarihinde daha önce böyle bir hadisenin yaşanmadığını belirterek ülkede adalet sisteminin militarize olduğunu öne sürdü. Cumhuriyetçi Partiden 2024 seçimlerine resmen aday olan Trump, anketlerde açık ara önde göründüğü için Demokratların siyasi rakiplerini cezalandırmak istediklerini ifade etmişti.

Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

- "SUS PAYI" ÖDEMESİ



Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.