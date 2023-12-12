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Dünya

Penelope Cruz'dan Gazze çağrısı

İspanyol oyuncu Penelope Cruz, sosyal medya hesabından Gazze için 'acil ateşkes' çağrısında bulundu.

AA12 Aralık 2023 Salı 14:42 - Güncelleme:
Penelope Cruz'dan Gazze çağrısı
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Cruz, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin paylaşım yaptı.

Hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Cruz, "Ceasefire Now (Acil Ateşkes)" ifadesini kullandı.

Aralarında Cruz'un da bulunduğu bir grup Hollywood yıldızı, 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'i "soykırım" yapmakla suçlayan manifesto yayımlamış ve büyük yankı uyandırmıştı.

Manifestoda, İsrail'in "BM kararlarına en çok uymayan, insan haklarına en az saygı gösteren ve devlet terörizmi uygulayan işgalci ülke" olduğu ifadesi yer almıştı.

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