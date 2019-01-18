12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3376
  • 6,0949
  • 221.653
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon: ABD, İsrail ile füze savunma ortaklığına devam edecek

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten hemen sonra verdiği bir talimatla hazırladığı 'Füze Savunma İnceleme Belgesi'ni yayımladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Donald Trump'ın talimatıyla hazırlanan "Füze Savunma İnceleme Belgesi"nde "ABD, 2019 mali yılından 2028 mali yılına kadar her yıl İsrail'in füze savunması için 500 milyon dolarlık vaadin de içinde bulunduğu yeni bir ABD-İsrail Mutabakatı ile desteklenen İsrail ile füze savunma ortaklığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir" ifadesine yer verildi.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten hemen sonra verdiği bir talimatla hazırladığı "Füze Savunma İnceleme Belgesini" yayımladı.

Belgede, ABD'nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekildi.

F-35 uçakları için ABD'nin füze savunma kapasitesine katkı sağlayacak füzeler geliştirileceğine işaret edilen belgede, ABD'nin elindeki mevcut füze savunma silahlarının da hipersonik teknolojilere karşı koyacak şekilde modernize edileceği belirtildi.

İsrail ile füze savunma ortaklığına devam edilecek

ABD'nin müttefik ve ortaklarını ABD sistemleriyle çalışacak milli sistemler geliştirme konusunda teşvik edeceğinin altı çizilen belgede, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin daha sonra ABD sistemleriyle bölgede kademeli bir savunma hattı oluşturacak şekilde ABD'den füze savunma sistemleri almaları konusunda çalışma yapıldığı bilgisine yer verildi.

ABD'nin İsrail ile füze savunma ortaklığına devam edeceği belirtilen belgede, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD, 2019 mali yılından 2028 mali yılına kadar her yıl İsrail'in füze savunması için 500 milyon dolarlık vaadin de içinde bulunduğu yeni bir ABD-İsrail Mutabakatı ile desteklenen İsrail ile füze savunma ortaklığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Bu mutabakat kapsamında Savunma Bakanlığı, İsrail ile kapsamlı iş birliğini sürdürecek ve benzer ABD savunma misyonları için İsrail'in araştırma-geliştirme çabalarından faydalanacaktır."

Pentagon'un, İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sistemlerinin ortak üretimini desteklediği hatırlatılan belgede, "ABD'nin İsrail'in balistik füze programına uzun zamandır verdiği desteğin içinde artık David Sling ve Arrow-3 füze savunma sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve üretilmesi de var." ifadesi kullanıldı.

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

The Atlantic: Trump görevden alınsın

The Atlantic: Trump görevden alınsın

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terfi töreni sırasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Pentagon duyurdu: İsrail'le anlaşan ABD uzaydan vuracak

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Katar'dan dev bağış! Onlarcası bedavaya gönderildi

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Münbiç saldırısı sonrası Fransa'dan kritik Suriye açıklaması

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı

Şanlıurfa'da teslim olan 2 teröristten Suriye itirafı
 

POPÜLER HABERLER

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Vatandaştan CHP´li İmamoğlu´na: Ben Tayyip´ten vazgeçmem

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Diriliş Ertuğrul 132.bölüm! Ertuğrul Bey'e hain saldırı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA