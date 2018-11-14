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Pentagon, ABD ordusunu lazer silahlarıyla donatacak

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Michael Griffin, ABD ordusunun birkaç yıl içinde yüksek kapasiteli lazer silahına sahip olacağını ancak bunun için Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu sistemlerin geliştirilmesine yönelik yatırımları 3-4 kat artırması gerektiğini söyledi.

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Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde konuşan Griffin, "Özellikle lazer silahları olmak üzere enerji aktarımını öngören silahları üretmekten en fazla birkaç yıl uzakta olduğumuzu düşünüyorum" dedi.
Griffin, gelecekteki bütçe planlamalarında Pentagon'un lazer silahı geliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracağını ifade etti.
 
Bununla birlikte Griffin, düşmana ait insansız hava araçlarını devre dışı bırakmaya imkan sunan askeri teçhizatı geliştirilmesi için ABD ordusunun kuvvetli mikrodalga ışınlarını kullanmayı planladığını sözlerine ekledi.
 
(Sputnik)

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