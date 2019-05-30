28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0138
  • 6,712
  • 246.982
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarını yalanlayarak Amerikan ordusunun Avrupa genelinde yaz boyunca 9 ülkede yapılacak tatbikatlar için Yunanistan'daki bir limanı geçiş güzergahı olarak kullandığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Kara Kuvvetlerinin Yunanistan'ın Alexandrapolis limanına 700 civarında askeri araç sevk ettiği iddiaları üzerine AA muhabirine açıklama yapan Pahon, "ABD, uzun zamandır planlanan yaz tatbikatları serisinin parçası olarak Yunanistan'da liman operasyonları yürütüyor." ifadelerine yer verdi.

Bu tür sevkiyat operasyonlarının NATO müttefiki ülkelerle sık sık yapıldığına işaret eden Pahon, "Söz konusu Yunan limanı 9 tatbikatın yapılacağı Balkan ve Güney Avrupa ülkelerine kilit bir giriş güzergahıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığı iddialarına değinen Pahon, şu ifadeleri kullandı:

"Sevkiyatlarımız konusunda müttefik ve ortaklarımıza karşı açık ve şeffafız. ABD'nin Yunanistan'a yığınak yaptığına yönelik Rus propagandası tamamen yanlış ve Türkiye, ABD ve Yunanistan arasını açmak üzere dizayn edilmiştir. Ruslar yalan ve dezenformasyon ile müttefikler arasındaki ilişkileri sarsmanın peşinde ve bunlar ortaya çıktıkça bu yanlışları işaret etme konusunda uyanık olacağız. "

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, geçen hafta ABD Kara Kuvvetlerine bağlı askerlerin yaz tatbikatları için 700 araç ve ekipmanı Alexandrapolis Limanı'na indirdiğini açıklamıştı.

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

'İran'a uyguladığımız yaptırımlar işe yarıyor'

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Tunceli'de korkutan deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

Tarlada buldu! Dünyada yalnızca 23 tane daha var

Tarlada buldu! Dünyada yalnızca 23 tane daha var

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA