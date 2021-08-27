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Dünya

Pentagon'dan patlama ile ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün sadece 1 intihar saldırısı olduğunu, ilk haberlerin aksine ikinci bir patlama olduğuna inanmadıklarını açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William Taylor, 'Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız' ifadelerine kullandı.

AA27 Ağustos 2021 Cuma 18:23 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:33
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.

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