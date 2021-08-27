Pentagon'dan patlama ile ilgili açıklama

AA 27 Ağustos 2021 Cuma 18:23 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 18:33

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ve Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenledikleri basın toplantısında, Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kabil'deki Havalimanı yakınlarındaki Baron Hotel önünde ikinci bir patlamanın olduğu haberlerini yalanlayan Taylor, "Abbey giriş kapısındaki patlama ile ilgili daha çok detayı paylaşacağız ancak Baron Hotel'de ya da yakınlarında ikinci bir saldırı olduğuna inanmıyoruz. Sadece 1 tane intihar bombacısı vardı. Bu haberlerdeki yanlışlık nasıl ortaya çıktı bilmiyoruz ama bu tarz olaylarda kafa karışıklığı olması normal." dedi.