Pentagon: Bölgedeki unsurlarımızı çektik

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan, isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi, Pentagon'un Trump'ın Suriye kararından haberdar olduğunu söyledi.

Yetkili, "Bakan Esper, hafta sonu bu konuda, Genelkurmay Başkanı Milley, Bakan Pompeo, Büyükelçi O'brien ve Başkan ile irtibat halindeydi." dedi.

ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan yetkili, "Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı çektik." ifadesini kullandı.

Yetkili, bu bölgenin, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabık kaldığı "güvenlik mekanizması" alanı olarak da tanımladıkları Tel Abyad ve Ayn el-İsa olduğunu dile getirdi.

"BU OPERASYONU DESTEKLEMİYORUZ"

Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen yetkili, hava sahasının açılmasına ilişkin ise, şu aşamada bilgisi olmadığını belirtti.

"Bu operasyonu desteklemiyoruz." diyen yetkili, hava sahasının açılmamasına ilişkin bir belirti de görmediğini ifade etti.

Pentagon yetkilisi, "Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek." dedi.