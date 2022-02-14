Pentagon duyurdu: Lloyd Austin, Doğu Avrupa'ya gidiyor

AA 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:08

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Polonya ve Litvanya'ya gideceğini açıkladı.

Kirby, Austin'in Polonya ve Litvanya'da ülke liderlerinin yanı sıra mevkidaşları ile bir araya geleceğini ve ABD'nin bu iki NATO müttefikine olan bağlılığını vurgulayacağını ifade etti.

Austin'in aynı zamanda Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacağını ifade eden Kirby, bakanın ayrıca Litvanya, Letonya ve Estonya savunma bakanları ile ortak bir toplantı yapacağını kaydetti.

Ziyaretin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması üzerine gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

ABD yönetimi Rusya'nın bu hafta içinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatmasını bekliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Kiev Büyükelçiliğini geçici olarak Lviv'e taşırken, Pentagon ülkedeki 160 Ulusal Muhafız askerini geçen hafta geri çekmişti.

Pentagon, ayrıca Polonya'ya ilave asker sevk etmişti.