İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,0891
  • EURO
    15,7467
  • ALTIN
    872.38
  • BIST100
    1986.09
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon duyurdu: Minuteman III tatbikatı ertelendi
Dünya

Pentagon duyurdu: Minuteman III tatbikatı ertelendi

Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:40
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirmesi üzerine, yanlış bir mesaj olarak algılanmaması için planlanan nükleer kapasiteli Minuteman III kıtalararası balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuşan Kirby, Putin'in hafta sonu Rus nükleer kuvvetlerine özel bir alarm verdiğini hatırlatarak ABD'nin bunu "tehlikeli ve sorumsuz" olarak gördüğünü belirtti.

Kirby, şunları söyledi:

"Bu tür kışkırtıcı söylemler ve en önemli silahlarımızı kapsayan nükleer konuşlanmada yapılacak olası değişiklikler kabul edilemez. ABD benzer bir adım atmadı. Bu nedenle, yanlış anlaşılabilecek herhangi bir eylemde bulunmaya niyetimiz olmadığını göstermek üzere Savunma Bakanı, Minuteman III kıtalararası balistik füze denememizin bu hafta ertelenmesi talimatını verdi, biz bu kararı kolay almadık; sorumlu bir nükleer güç olduğumuzu göstermek için aldık."

ABD'nin nükleer silah kapasitesine güvendiğini anlatan Kirby, "Bu, hazırlığımızda geriye doğru bir adım değildir ve güvenilir bir nükleer kapasite sağlamak için diğer rutin faaliyetleri zorunlu olarak iptal edeceğimiz anlamına da gelmez." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.