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Pentagon duyurdu: Türkiye, S-400'leri bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirecek

Pentagon, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini bu yılın sonuna kadar faaliyete geçirmesini bekliyor.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar faaliyete geçirmeyi beklediklerini söyledi.
 
Eylül 2017’de Rusya, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını öngören anlaşma kapsamında 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.
 
S-400 sözleşmesi, Türkiye tarafına kısmi üretim teknolojilerinin devredilmesini öngörüyor.
 
İlk teslimatlar 12 Temmuz'da başlamıştı.

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