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Dünya

Pentagon harekete geçti! ABD ordusu bünyesinde kuruldu

Pentagon, ordu içinde ağırlıklı olarak beyaz ırkçılığına karşı mücadele etmek için 'Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü' kurdu.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 08:10
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6 Ocak'ta kongre baskınında çok sayıda eski askerin yer alması, Pentagon'u harekete geçirdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yayımladığı genelgeye göre, orduda aşırıcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapacak Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu.

Genelgede, Pentagon'da "aşırıcılık" tanımının gözden geçirilmesi istendi ve inceleme sonucunda bu kavramın yeniden tanımının yapılacağı bildirildi.

Ordudan ayrılanların sivil hayatlarında bağlı oldukları hükümlere yeni hükümler ekleneceği belirtilen genelgede, orduya alım ve askerlik görevindeki askerlerin taranması için de sorulan soruların güncelleneceği ifade edildi.

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