İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0103
  • EURO
    37,6385
  • ALTIN
    2757.57
  • BIST100
    9565.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pentagon, İran'ın Rusya'ya balistik füze sevkiyatını doğruladı: Yeni yaptırımlar yolda
Dünya

Pentagon, İran'ın Rusya'ya balistik füze sevkiyatını doğruladı: Yeni yaptırımlar yolda

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, İran'ın Rusya'ya Fatih-360 tipi kısa menzilli balistik füze tedarik ettiğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise bazı kurum ve kuruluşlara söz konusu tedarik kapsamında yaptırım uygulanacağını duyurdu.

DHA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:23 - Güncelleme:
Pentagon, İran'ın Rusya'ya balistik füze sevkiyatını doğruladı: Yeni yaptırımlar yolda
ABONE OL

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Ryder, yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın Rusya'ya Fatih-360 yakın menzilli balistik füze sevkiyatı yaptığına dair haberleri doğruladı. Rusya'nın bu füzeleri birkaç hafta içinde Ukrayna'ya karşı kullanabileceğini ve daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açabileceğini değerlendiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'daki meslektaşlarımızın da ifade ettiği üzere, İran ve Rusya arasındaki bu ortaklık Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekte ve İran'ın istikrarsızlaştırıcı etkisinin Orta Doğu'nun ötesine ve dünyanın dört bir yanına nasıl ulaştığını göstermektedir. Ayrıca Rusya'nın İran'a verdiği destek de istikrarı bozucu niteliktedir zira Moskova İran'ın ihtiyaç duyduğu teknolojiyi paylaşmaktadır. Avrupa ve Orta Doğu'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ve bu füze sistemlerinin Ukrayna halkı için oluşturabileceği tehdide karşı Ukrayna'nın savunmasına verdiğimiz desteği sürdüreceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyareti öncesi ABD güçlerinin bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında gemicilik şirketleri ve havayolu şirketi İran Air'in de bulunduğu bir dizi şirkete, söz konusu tedarik kapsamında yaptırım uygulanacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen transferlere özellikle dikkat ederek, İran'ın silah ihracatını engellemek ve buna karşı koymak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecektir. Bakanlık, 13949 sayılı İcra Emri'nin, 1(a)(i) bölümü uyarınca, yedek parçalar da dahil olmak üzere silah veya ilgili malzemelerin doğrudan veya dolaylı olarak İran'a veya İran'dan tedarik edilmesine, satılmasına veya transfer edilmesine veya İran'da kullanılmasına veya İran'ın yararına kullanılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu için İran Air'i tanımlamaktadır."

Bakanlık ayrıca VAFA WHOLESALE ve SEA RIVER SERVICE şirketlerine de yaptırım uygulanacağını duyurarak bu şirketlere ait 3'er geminin de isimlerini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.