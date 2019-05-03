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Pentagon, kuzey kutup bölgesinde Çin denizaltılarının artışına dikkat çekti

Pentagon, dün yayımladığı raporda Çin’in kuzey kutup bölgesinde etkinliklerini derinleştirmesinin, askeri varlığını güçlendireceği uyarısında bulundu.

  • İHA
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ABD ordusunun kongre için hazırladığı raporda Pekin’in Arktik politikasının açıklandığı haziran ayındaki raporunun ardından Çin’in silahlı kuvvetleri hakkındaki değerlendirmelerin de yer aldığı kaydedildi.
 
Raporda, Çin Başbakanı Xi Jinping’in ‘kemer ve yol teşebbüsü’ne atıfta bulunularak Çin’in kutup ‘ipek yolu’ oluşturması için deniz hatları oluşturması projesine de dikkat çekildi.
 
Raporda, Çin’in bir Arktik devlet olmamasına ve Arktik konseyine 2013 yılında yalnızca gözlemci üye olarak katılmasına rağmen kuzey kutbundaki faaliyetlerini artırmasına dikkat çekildi. Pentagon’un raporunda Çin’in askeri konuşlanma da dahil olmak üzere, bölgedeki uzun dönemli stratejik hedeflerinin Arktik devletler arasında artan bir kaygıya yol açmasına işaret edildi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo pazartesi günü, Finlandiya’nın Rovaniemi şehrinde başlayacak olan 8 üyeli Arktik Konsey’in toplantısına katılacak. Konseyin  toplantısında Çin’in Arktik bölgedeki ticari menfaatlerinin artmasından duyulan kaygıların da ele alınacağı belirtildi.
 
Pentagon’un raporunda, Çin’in Grönland’da bir araştırma istasyonu, bir uydu merkez istasyonu açmak istemesi ve madenciliği geliştirme tekliflerinde bulunmasının Danimarka’nın kaygılarını belirttiği de yer aldı.
 
Raporda, sivil araştırmanın Arktik Okyanusu’nda Çin'in askeri varlığını güçlendirme, nükleer saldırılara karşı caydırıcı nükleer denizaltıları konuşlandırmaları da destekleyeceğine dikkat çekildi.
 
Pentagon’un raporunda Çin ordusunun denizaltı filosunun modernizasyonuna öncelik verdiği belirtilerek Çin deniz kuvvetlerinin nükleer güçle çalışan balistik füze atan 4 tane saldırı denizaltısı, 50 tane de klasik yakıtlı saldırı denizaltısının bulunduğu yer aldı.
 
Raporda Çin’in 2020 yılına kadar denizaltılarının sayısını 70'e çıkarmasının beklendiği belirtildi.
 
ABD ve müttefiklerinin Çin’in denizaltı sayısını artırmasına karşı, Doğu Asya genelinde anti denizaltı konuşlandırmasını genişlettiği ifade edildi. ABD’nin P-8 poseidon denizaltı avcı uçaklarını Singapur ve Japonya’da devreye soktuğu kaydedildi.
 
Pekin 2018 yılı savunma harcamalarına 175 milyar dolar ayırdığını açıklamasına rağmen Pentagon bunun, araştırma, geliştirme ve yabancı silah alımıyla 200 milyar doları aştığı iddiasında bulundu. Pentagon, 2022’ye kadar Çin’in savunma harcamalarını 260 milyar dolara çıkartacağı tahmininde bulundu.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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