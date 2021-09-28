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Dünya

Pentagon liderleri Kongrede Afganistan hesabıyla karşı karşıya kalabilir

Joe Biden yönetiminin üst düzey askeri liderlerinin, bu hafta ABD askeri birliklerinin ve sivillerin hayatına mal olan ve Taliban'ı tekrar iktidara getiren Afganistan'daki savaşın kaotik sonuyla ilgili bugüne kadar görülen en çekişmeli duruşmalarından biriyle karşı karşıya kalmaları bekleniyor.

Reuters28 Eylül 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 09:30
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ABD ordusunu denetleyen Senato ve Meclis komiteleri, Cumhuriyetçilerin Biden yönetiminin yirmi yıllık savaşın sonuna doğru, yaptığı hatalara odaklanmayı hedeflediği oturumları Salı ve Çarşamba günleri düzenleyecek.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 124,000 Afgan'ın ülke dışına çıkarılmasına yardım eden Amerikan personeline övgüde bulunması bekleniyor; bu operasyon aynı zamanda Kabil havaalanının dışında gerçekleşen bir intihar saldırısı nedeniyle 13 ABD askerinin ve çok sayıda Afgan'ın hayatına mal oldu.

ABD'li bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Austin'in "daha iyi yapabileceğimiz şeyler konusunda dürüst olması" bekleniyor dedi.

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