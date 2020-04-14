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Dünya

Pentagon N95 tıbbi maskelerini arındırma cihazları için 415 milyon dolara sözleşme imzaladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında N95 tıbbi maskelerini arındırma cihazları için bir şirketle 415 milyon dolara sözleşme imzaladı.

AA14 Nisan 2020 Salı 08:09 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 08:09
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Pentagon sözcülerinden Yarbay Mike Andrews, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sözleşmenin Pentagon Lojistik Destek Ajansınca ABD Sağlık Bakanlığı adına Ohio merkezli Battelle Memorial Institute adlı teknoloji geliştirme şirketi ile yapıldığını ifade etti.

415 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 60 adet "Yoğun Bakım Arındırma Sistemi"nin tedarik edileceğini belirten Andrews, "Bunların her biri günlük 80 bin N95 maskesini temizleyebiliyor ve bu maskelerin 20 kez kullanılmasını sağlıyor." bilgisini paylaştı.

Yarbay Andrews, şirket tarafından mayıs ayının ilk haftalarında tedarik edilecek 60 cihaz ile günlük 4 milyon 800 bin maskenin temizliğinin yapılacağını dile getirdi.

Pentagonun geçen hafta da Kovid-19 salgınından dolayı tüm askeri personeli için Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yapmıştı.

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