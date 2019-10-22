Pentagon petrol için Suriye’de kalıyor 

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pentagon’un Suriye’nin doğusunda petrollerin gasp edilmesi adına 200 civarında asker bırakmayı öngören planını kabul edeceğimi yazdı. Haberde kararın bahanesinin DEAŞ’la mücadele, esas amacının ise Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinin Esad rejimi ile Rusya’nın eline geçmemesi olduğu kaydedildi.

NYT’nin haberinin mürekkebi kurumadan ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, petrolün DEAŞ ya da başkalarının eline geçmemesi adına bazı ABD birliklerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında terör örgütü YPG/PKK ile birlikte kalmasının görüşüldüğünü belirtti.

Afganistan ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Esper, “Şimdilik bölgenin yakınlarındaki birkaç şehirde askerlerimiz var, amaç petrolün kötü ellere geçmesini engellemek. Askerlerimiz geleceği tartışılıyor” ifadelerini kullandı.