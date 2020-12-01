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Dünya

Pentagon resmen duyurdu! DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi lağvedildi

Pentagon, Savunma Bakanı Ofisine bağlı DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi'nin lağvedildiğini duyurdu.

AA01 Aralık 2020 Salı 07:23 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 07:23
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Ofisine bağlı DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi'nin lağvedildiğini ve birimin direktörü Chris Maier'in de istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bugün Savunma Bakan Vekili Chris Miller, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul etti" denildi.

Söz konusu birimin görevlerinin Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Yardımcılığı ve Savunma Politikaları Müsteşarlığına bağlı bölge ofisleri tarafından icra edileceği belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikler, DEAŞ'ın sözde halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan operasyonun başarısını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pentagon'un DEAŞ ile mücadeleyi kurumsallaştırma ve bu konuda çabaları bölgelerdeki müttefik ve ortaklarla birleştirme hedefine bağlı olduğu belirtildi.

Söz konusu Görev Gücü, 2017'de kurulmuş başına Maier atanmıştı.

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