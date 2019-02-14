Pentagon: Rusya ve Çin uyduları vuracak lazer silahı geliştiriyor

Amerikan Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın uzay çalışmalarını değerlendirdiği ve ABD için uzayda olası tehdide yol açabilecek konuları ele aldığı bir rapor yayımladı. DIA, söz konusu raporunda Çin ve Rusya’nın uzaydaki uyduları vurabilecek lazer silahları ürettiğini iddia etti.

Savunma İstihbarat Ajansı "Uzaydaki Güvenlikle İlgili Zorluklar” adı altında oluşturduğu raporda, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin fırlatma yeteneklerinin yanı sıra her birinin oluşturduğu potansiyel tehlikeleri ele alıyor.

Raporda, "Çin ve Rusya, uyduları ve algılayıcıları tahrip etmek, bozmak veya zarar vermek için lazer silahları üretme test etme ve kullanma eğiliminde." denildi.

Rusların Temmuz 2018’de tanıttığı lazer silahının, uyduların sensörlerini bozmak üzere geliştirildiği iddia ediliyor.

Rusya geçtiğimiz yıl konu ile ilgili olarak, Peresvet lazer silahının orduda kullanılmaya başlandığı, silahı tanıma ve bataryaları derinlemesine inceleme süreci kapsamında silahı kullanan birimlerin Mojayskiy Uzay Akademisi’nin üssünde ve sanayi tesislerde eğitimini tamamladığına ilişkin açıklama yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart’ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında Peresvet lazer sistemlerini tanıtmış, ardından yeni silahın adı Rusya genelinde yapılan halk oylamasıyla belirlenmişti.

Ancak Rusya, lazer silahının uydulara karşı değil, insansız hava araçları ile mücadelede kullanılacağını iddia etmişti.

Rapoda, 2007’de arızalanan uydusunu 800 kilometre mesafeden başarıyla vuran Çin'in, geçtiğimiz aylarda Ay’ın uzak tarafına bir uzay aracı göndererek uzay yarışını canlandırdığı bilgisi veriliyor.

SOĞUK SAVAŞ KOZMİKLEŞİYOR

Uzmanlar, geçtiğimiz yaz ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ordusunun altıncı kolu olarak bir uzay ordusu kurmasının, artık soğuk savaşın uzaya taşındığını öngörüyor.

ABD Hava Kuvvetlerinin hâlihazırda bir dizi uzay savunma sorumluluğunu üstlenmiş olmasının da bu amaca hizmet edeceğini öngören uzmanlar, Rusya ve Çin'in raporda belirtildiği gibi uzay alanındaki savunma ve saldırı kabiliyetlerini güçlendirmesinin, ilerleyen zamanlarda "kozmik" bir soğuk savaş görebileceğimiz anlamına geldiğini düşünüyor.