ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'ın nükleer tesislerinin bombalanmasının ardından Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

- İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir.

- Başka hiçbir ülke bu operasyonu yapamazdı.

- Trump barış istiyor, İran da bu yolu seçmeli.

- Saldırı MOP bombasının (sığınak delici bomba) ilk kullanımı olmuştur.

- Başkomutan Trump'tan emir aldık, operasyon İran halkına değildi

- ABD savaş istemiyor ancak ortaklarımız, halkımız ya da çıkarlarımız tehdit edildiğinde süratle ve kararlılıkla harekete geçeceğimizden emin olabilirisiniz.

- Fordo birinci hedefimizdi. Bu noktada İran'ın nükleer kapasitesi yıkıma uğradı.

- Bu operasyonun kesinlikle rejim değişikliğiyle ilgisi yoktur. Başkan, ulusal çıkarlarımıza ve müttefikimiz İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için hassas bir operasyon emri verdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece taktik pozisyonu korumak ve gizlemek için B-2 uçakları Pasifik'e gitti. Kandırma operasyonunun başarılı olmasıyla birlikte, 18 saatlik bir uçuş ve minimal iletişimle operasyona gitti.

- Dün akşam Başkan Trump'ın söylediği gibi diğer uçaklar da hedeflerini vurmuş ve toplam 14 bomba ile iki hedef alanı bombalanmıştır. Tüm İran'ın nükleer altyapı hedefleri, İran saatiyle 02.10'da yine İshafan'a ulaşmış ve operasyon süresince sürpriz ve şok efekti kurulmuştur.

- Kusursuz bir sürpriz yaptık. Sığınak deliciler dahil toplam 75 mühimmat kullanılmıştır.

- B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yanı sıra toplamda 125 Amerikan uçağı, bunun yanı sıra denizaltılar, destroyerler, yüzlerce personel operasyona katılmıştır. Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur.

- Bu operasyon ABD'nin ordusunun küresel erişim gücünün ne kadar eşsiz olduğunu göstermiştir. Dünyada başka hiçbir ordu bunu gerçekleştiremezdi.

- İran'ın (olası) misilleme saldırısına karşı çok büyük bir cevap verilecektir ve bu çok kötü bir tercih olacaktır.

- Nihai saldırı hasarını tespit etmek biraz zaman alacaktır, ancak ilk hasar değerlendirmesi her üç sahanın da son derece ağır hasar ve yıkıma maruz kaldığını göstermektedir.