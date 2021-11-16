Pentagon Sözcüsü Kirby duyurdu! Bahreyn ve BAE'ye kritik ziyaret

AA 16 Kasım 2021 Salı 23:34 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 23:34

Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bakan (Lloyd Austin), Perşembe (18 Kasım) günü Orta Doğu'ya seyahat edecek." dedi.

Bakan Austin'in, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceğini belirten Kirby, Austin'in hükümet ve askeri liderlerle bölgesel ve güvenlik iş birliğini görüşeceğini kaydetti.

Kirby, Bakan Austin'in ayrıca Bahreyn'deki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde konuşma yapacağı bilgisini paylaşarak, "Savunma ortaklıklarını ilerletme ve güçlendirme konusundaki kararlılığımızı ve bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmede uzun süredir devam eden ABD liderliğine olan bağlılığımızı teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.