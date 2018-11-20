Pentagon Sözcüsü: Kongre ile Türkiye'ye S-400'e alternatif sunmaya çalışıyoruz

Sputnik'e konuşan Pahon, "Kongre'ye 9 Kasım'da Türkiye'yle işbirliğine ilişkin raporumuzu teslim ettik. Raporda Türkiye ile ilişkilerimize her yönüyle bakılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için yardım ediyoruz" dedi.

Pahon, Türkiye'ye Rus savunma sistemlerinin satın almasının ikili ilişkiler için ciddi sonuçları olacağını hatırlattıklarını da vurguladı ve "S-400 satın alınması birçok sonucu beraberinde getirebilir" şeklinde konuştu.

ABD, S-400 satın alırsa Türkiye'ye F-35'leri teslim etmeyeceklerini belirtmişti.

(Sputnik)