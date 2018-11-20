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Pentagon Sözcüsü: Kongre ile Türkiye'ye S-400'e alternatif sunmaya çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Kongre ile Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemine alternatif olarak ne sunabileceklerini görüştüklerini söyledi.

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Sputnik'e konuşan Pahon, "Kongre'ye 9 Kasım'da Türkiye'yle işbirliğine ilişkin raporumuzu teslim ettik. Raporda Türkiye ile ilişkilerimize her yönüyle bakılması gerektiği belirtiliyor. Türkiye ile S-400'e alternatifler konusunda diplomatik görüşmeler yapıyoruz. Kongre ile S-400'e alternatif bulmaları için yardım ediyoruz" dedi.
 
Pahon, Türkiye'ye Rus savunma sistemlerinin satın almasının ikili ilişkiler için ciddi sonuçları olacağını hatırlattıklarını da vurguladı ve "S-400 satın alınması birçok sonucu beraberinde getirebilir" şeklinde konuştu.
ABD, S-400 satın alırsa Türkiye'ye F-35'leri teslim etmeyeceklerini belirtmişti.
 
(Sputnik)

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