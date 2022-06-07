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Dünya

Pentagon: Suriye üssündeki patlama şüphelisi ABD askeri

Nisan ayında Suriye'nin doğusundaki bir üste çok sayıda ABD askerini yaralayan bir patlamanın olası şüphelisi olarak ABD askeri mensubu belirlendi.

TRT Haber7 Haziran 2022 Salı 09:39 - Güncelleme:
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Ordu Suç Soruşturma Birimi Sözcüsü Patrick Barnes yaptığı açıklamada, potansiyel şüphelinin Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüğünü, Ordu ve Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Barnes, şüphelinin adını açıklamadı.

ABD ordusu başlangıçta yaralanmalara topçu ateşinin neden olduğunu duyurdu.

Ancak daha sonra, 7 Nisan saldırısının, Yeşil Köy olarak bilinen üssün üzerindeki bir mühimmat tutma alanına bir veya daha fazla kişi tarafından "kasıtlı olarak patlayıcı yerleştirme" ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Patlamalar iki destek binasına isabet etti ve dört servis elemanı travmatik beyin yaralanmaları geçirdi.

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