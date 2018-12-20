Pentagon: Suriye'de kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz

Sözcü Robertson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının, "ABD'nin DEAŞ'a karşı hava saldırılarını durduracağı" iddialarını değerlendirdi.

Binbaşı Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sözcünün, hava saldırılarının kapsamına vurgu yaparken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'dan bahsetmeden "sadece ABD güçlerine destek amaçlı" saldırı düzenleyeceklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Reuters'a açıklama yapan üst düzey Amerikalı yetkililer, "Trump'ın askerleri çekme kararı hava saldırılarının da son bulacağını işaret ediyor." değerlendirmesini yapmış, bu yorum Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." bilgisini vermişti. Daha sonra benzer bir açıklama da Pentagon'dan gelmişti.

Amerikan medyasının Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.