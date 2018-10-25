Pentagon Suriye’de camileri bombalıyor!
Suriye’de terör örgütü PYD/PKK ile sözde DEAŞ’la mücadeleyi sürdüren ABD kuvvetleri, Deyr ez-Zor’da yine cami bombaladı. Zeviye Camii’ne yönelik bombardımanda 7 sivil hayatını kaybederken, son 1 haftadaki camii saldırılarında ölen sivil sayısı 53’e ulaştı.
Terör örgütü DEAŞ’ın hakimiyetindeki son bölge olan Suriye’nin güneybatısındaki Deyr ez-Zor kentine bağlı Heccin kasabasını ele geçirmek için aylardır operasyon düzenleyen Pentagon öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, ilerleme kaydedemeyince çareyi bölgeyi toptan bombalamakta buldu. Terör örgütü PYD/PKK ile birilikte hareket eden Amerikan kuvvetleri, Heccin’de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, önceki akşam koalisyon uçakları Zeviye Camisi’ni bombalayarak ibadet eden 7 sivili katletti.
1 HAFTADA 3. CAMİİ
DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim’de de Deyr ez-Zor’un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi’ne saldırmış, 2’si çocuk toplam 30 sivili öldürmüştü. Pentagon’a ait savaş uçakları 19 Ekim’de de cuma namazı sırasında Süse beldesine bağlı Osman bin Affan Camisi’ne düzenlediği saldırıda 16 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. ABD öncülüğündeki güçlerin son saldırısı ile birlikte koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu. Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve PYD’li teröristlerin çatıştığı Heccin’de 21 Ekim’de de bir Kur’an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü bildirmişti.
DEAŞ terörünün esareti altındaki Heccin sakinleri, 2 aydır Pentagon’un yoğun bombardımanına da maruz kalıyor.
KATLİAMA DEAŞ ZIRHI
Koalisyon güçleri cami saldırılarında DEAŞ’ı hedef aldığını savunuyor. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim’deki açıklamasında, Süse’de DEAŞ’ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu duyurmuştu. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.
‘Hmeymim’de teröristleri ABD kolladı’
Rusya Savunma Bakanlığı ABD’ye ait keşif uçağı tarafından koordine edilen silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Rusya’nın Suriye’deki Hımeymim üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre, Çin’in Pekin şehrinde düzenlenen bir konferansta konuşan Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, 13 SİHA ile eş zamanlı saldırı düzenlendiğini vurgulayarak, “SİHA’ları kontrol etmeniz için modern ekipmanlara ihtiyacınız vardır. Bu saldırı esnasında ABD keşif uçağı Poseidon-8 yaklaşık 8 saat boyunca Akdeniz üzerinde uçarak saldırıyı koordine etti” dedi. SİHA’ların, Rus elektronik harp sistemleri tarafından durdurulduğunu aktaran Fomin, “SİHA’ların tamamı Rus hava savunma sistemi tarafından yok edildi” diye konuştu.
Esad İdlib’de ateşle oynuyor
Suriye’deki Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne topçu atışlarına devam ediyor. Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, rejim ve müttefikleri, muhaliflerin ağır silahlarını çektiği bölge içindeki Kefer Hamra ve Raşidin bölgelerine önceki gece yüzden fazla topçu atışı yaptı. Sivil savunma yetkilileri 1 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını bildirdi.
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