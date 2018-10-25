Pentagon Suriye’de camileri bombalıyor! 

Terör örgütü DEAŞ’ın hakimiyetindeki son bölge olan Suriye’nin güneybatısındaki Deyr ez-Zor kentine bağlı Heccin kasabasını ele geçirmek için aylardır operasyon düzenleyen Pentagon öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, ilerleme kaydedemeyince çareyi bölgeyi toptan bombalamakta buldu. Terör örgütü PYD/PKK ile birilikte hareket eden Amerikan kuvvetleri, Heccin’de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Yerel kaynakların aktardığına göre, önceki akşam koalisyon uçakları Zeviye Camisi’ni bombalayarak ibadet eden 7 sivili katletti.

1 HAFTADA 3. CAMİİ

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim’de de Deyr ez-Zor’un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi’ne saldırmış, 2’si çocuk toplam 30 sivili öldürmüştü. Pentagon’a ait savaş uçakları 19 Ekim’de de cuma namazı sırasında Süse beldesine bağlı Osman bin Affan Camisi’ne düzenlediği saldırıda 16 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. ABD öncülüğündeki güçlerin son saldırısı ile birlikte koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu. Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve PYD’li teröristlerin çatıştığı Heccin’de 21 Ekim’de de bir Kur’an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü bildirmişti.

DEAŞ terörünün esareti altındaki Heccin sakinleri, 2 aydır Pentagon’un yoğun bombardımanına da maruz kalıyor.