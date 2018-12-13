Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik sorununu istişare ile çözebiliriz

Pentagon'dan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planına ilişkin yapılan açıklamada, 'ABD ile Türkiye arasında Kuzey Suriye'deki güvenlik endişelerini çözmenin tek yolu iş birliği ve istişaredir' ifadelerine yer verildi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pentagon'dan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile Türkiye arasında Kuzey Suriye'deki güvenlik endişelerini çözmenin tek yolu iş birliği ve istişaredir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli helikopterimizin adını böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli helikopterimizin adını böyle duyurdu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var son dakika MEB Valilik açıklaması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA