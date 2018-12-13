Pentagon: Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik sorununu istişare ile çözebiliriz Pentagon'dan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planına ilişkin yapılan açıklamada, 'ABD ile Türkiye arasında Kuzey Suriye'deki güvenlik endişelerini çözmenin tek yolu iş birliği ve istişaredir' ifadelerine yer verildi.