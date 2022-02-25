Pentagon: Talepleri karşılamaya hazırız

AA 25 Şubat 2022 Cuma 18:53 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 02:28

Rusya'nın, Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine bir grup gazeteciye açıklamada bulunan üst düzey Pentagon yetkilisi, bu ülkenin kuzey, doğu ve güney olmak üzere üç koldan ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Yetkili, Rus birliklerinin kuzeyden Kiev'e doğru ilerleyişinin önemli direnişle karşılaştığını belirterek, "Üç kolda da genel olarak son 24 saat içinde Rusların ivme kaybettiğini gördük. Bekledikleri kadar hızlı ilerleyemiyorlar." dedi.

Rusya'nın şu ana kadar Ukrayna'ya 200'den fazla füze fırlattığını belirten yetkili, "Aynı zamanda Rusya'nın halen Ukrayna'da hava üstünlüğü elde edemediklerini değerlendiriyoruz. Birçoğu saldırılarla vurulsa da Ukrayna'nın hava savunma sistemleri çalışıyor. Füzelerin yanı sıra uçakları da var." ifadesini kullandı.

PENTAGON: TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında NATO tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kirby, NATO'nun ilk kez Mukabele Kuvveti'ni aktif hale getirdiğini ve önümüzdeki süreçte bunun nasıl işleyeceğini göreceklerini belirtti.

Kirby, bunun önemsiz bir adım olmadığını, ek bir uyarı olduğunu ve NATO ortaklarının da önemli ölçüde katkıda bulunacağını söyledi.

NATO Mukabele Kuvveti'ne destek konusunda Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Orgeneral Tod Wolters ile temas halinde olacaklarını belirten Kirby, "ABD, bu konuda yapılacak talepleri karşılamaya hazırdır." dedi.

ABD'nin önceki günlerde Almanya'ya sevk etme kararı aldığı 7 bin kişilik birlikten bir kısmının NATO Mukabele Kuvveti için görevlendirileceğini anlatan Kirby, daha önce 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini sonrasında birkaç bin askeri daha hazır hale getirdiklerini kaydetti.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşılık olarak şu anda bölgede 14 binden fazla asker konuşlandırmış durumda.

- UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA KABİLİYETİ SAĞLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya hava savunma dahil askeri malzeme desteği verecekleri açıklaması üzerine AA muhabirinin, "ABD'nin bu yardıma katkısı ne olacak? Hava savunma sistemleri verecek misiniz? Verecekseniz bunlar Patriot gibi gelişmiş sistemler mi olacak?" sorusunu Kirby, şöyle yanıtladı:

"Ukrayna'yı kendisini savunması için destek verme yollarını aramaya devam ediyoruz. Bunu daha önce yaptık, bundan sonra da yapmak istiyoruz. Bu konuda kendilerini daha iyi savunmaları için vereceğimiz öldürücü veya öldürücü olmayan malzemeler konusunda aktif bir şekilde onlarla görüşüyoruz. Ancak başından beri size bu yardım paketlerinin herhangi birinin içeriğinden bahsetmedim. Bunu da neden yapmadığımızı anlayabilirsiniz. Özellikle de şimdi Ukrayna'nın şakası olmayan bir işgal ile karşı karşıya kaldığı bir süreçte ABD'den aldıkları şeyleri kamuya açık bir şekilde açıklamayacağız. Dolayısıyla bunu açıklama konusunda dikkatli olacağız ama onları kendilerini savunma için ihtiyaçları var ve bunu karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz."

- RUSYA'NIN FİNLANDİYA'NIN OLASI NATO'YA ÜYELİKLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

Finlandiya'nın olası NATO'ya üyeliklerine ilişkin, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığının benzerini Finlandiya'ya yapmasının ne anlama geleceği sorusuna ise Kirby, "Bu Avrupa için oldukça istikrarsızlaştırıcı bir durum olacak. Bunun çatışma olarak ortaya çıkacağına dair elimizde bir işaret yok." cevabını verdi.

Ukrayna'nın güvenliğinin tehdit edilmesi ile Avrupa'nın da güvenliğinin tehdit edildiğine işaret eden Kirby, tam da bu nedenle ABD'nin NATO ittifakına ve ittifakın 5'inci maddesine olan bağlılığını göstermek için bölgeye asker gönderdiğini söyledi.

Kirby, "Şayet sayın Putin yeni ihlallere kalkışırsa bizim de ona yeni bedeller ödeteceğimizden eminim." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO'ya üyeliklerinin "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.