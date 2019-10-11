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Pentagon tutuştu! Türkiye operasyonu durdursun

Türk askeri Suriye'de ilerledikçe ses ABD'den geliyor. Pentagon 'durun' çağrısı yaptı.

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Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusu Suriye'de ilerlemeye devam ediyor.
 
"SURİYE'DEKİ HAREKATI DURDURUN"
 
Türk askerinin operasyonları devam ederken PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD yeni bir açıklama geldi.
 
AFP'nin haberine göre Pentagon; Türkiye'ye Suriye'deki harekatını durdurma çağrısında bulundu.
 
243 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
 
Barış Pınarı Harekatının üçüncü gününde 246 terörist öldürüldü. Teröristler de bebekler dahil çok sayıda sivili öldürdü. 

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

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