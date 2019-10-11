Pentagon tutuştu! Türkiye operasyonu durdursun
Türk askeri Suriye'de ilerledikçe ses ABD'den geliyor. Pentagon 'durun' çağrısı yaptı.
Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusu Suriye'de ilerlemeye devam ediyor.
"SURİYE'DEKİ HAREKATI DURDURUN"
Türk askerinin operasyonları devam ederken PKK/YPG'nin en büyük destekçisi ABD yeni bir açıklama geldi.
AFP'nin haberine göre Pentagon; Türkiye'ye Suriye'deki harekatını durdurma çağrısında bulundu.
243 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Barış Pınarı Harekatının üçüncü gününde 246 terörist öldürüldü. Teröristler de bebekler dahil çok sayıda sivili öldürdü.
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