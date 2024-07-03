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Dünya

Pentagon: Ukrayna'nın NATO üyeliği ittifak kararıdır

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ABD'nin kararına bağlı olmadığı ifade edilerek, bu durumun 32 ülkenin kararına yönelik olduğu vurgulandı.

DHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Pentagon: Ukrayna'nın NATO üyeliği ittifak kararıdır
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ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı NATO'ya alıp almamak ABD'nin vereceği bir karar değil. Bu bir NATO ittifakı kararıdır, yani 32 ülke. Ancak kesinlikle şu anda yaptığımız şey ve başkalarının da bunu söylediğini duydunuz, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturmaktır. Bunun bir parçası da Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirerek, sadece bunları gelecekte de sürdürebilmelerini sağlamak değil, aynı zamanda NATO üyesi olacakları gün için birlikte çalışabilirliği tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

KIRIM VURGUSU

Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Kırım'da kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, "Rusya'ya yönelik uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin politikamızın değişmediğini söylemek dışında bu konuda verebileceğim herhangi bir ayrıntı yok, ki yine politikamız Ukrayna'ya sağladığımız uzun menzilli silahların Ukrayna egemenlik alanı içinde kullanılması yönündedir. Kırım Ukrayna'nın bir parçası. Ukrayna'nın bir parçası, doğru" dedi.

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