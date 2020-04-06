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Dünya

Pentagon'a yazdığı mektuptan sonra görevden alınmıştı... Theodore Roosevelt kaptanında da koronavirüs çıktı

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta koronavirüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'in korona testi pozitif çıktı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 11:17 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 11:45
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ABD Savunma Bakanlığı’na yazdığı mektupta korona virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istedikten sonra görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmasının ardından korona testi yaptırdı. Crozier’in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier’e yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Crozier’in, korona salgınıyla ilgili mektubunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınmasını desteklediğini açıklamıştı.

Bir askerde korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD’nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması’na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istemişti.

ABD Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt’te görevli 155 denizcinin korona virüs testi pozitif çıktı.

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