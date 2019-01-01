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Pentagon'da eski Savunma Bakanı Mattis tarafından göreve getirilen Sözcü Dana White'ın görevine son verildi

Pentagon'da eski Savunma Bakanı Mattis tarafından göreve getirilen Sözcü Dana White'ın görevine son verildi. Dana, 2019 yılının ilk görevden alınan ismi olarak tarihe geçti.

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Uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) sözcüsü ve Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Dana White, Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasıyla birlikte görevden alındı.
 
SUMMERS, JR. GÖREVE GELDİ
 
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
 
Summers, Savunma Bakanlığı Halkla İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
 
WHİTE AÇIKLAMA YAPTI
 
White ise Twitter hesabı üzerinden "Bakan Mattis, askerlerimiz ve onları destekleyen tüm sivillerle birlikte hizmet etme fırsatını bana verdiği için bu yönetime müteşekkirim. Bu benim için ayrıcalık ve onurdu." paylaşımında bulundu.
 
MATTİS GÖREVDEN ALINMIŞTI
 
Mattis tarafından göreve getirilen White'ın, Mattis'in yerine Bakanlığa vekalet eden Patrick Shanahan tarafından görevden alındığı ifade ediliyor.
 
Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı üzerine istifa etmişti.

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