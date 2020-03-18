Pentagon'da koronavirüs hazırlığı: İki hastane gemisi hazırlandı

IHA 18 Mart 2020 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:49

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamada, donanmaya ait iki hastane gemisinin, korona salgınına karşı hazırlandığı açıklandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin korona virüsü salgını karşısında iki donanma hastane gemisini hazırladığını duyurdu. Esper, “Hastane gemisi USS Comfort’a Doğu Kıyısı’nda, USS Mercy’ye ise Batı Kıyısı’nda hazır olma emri verildi" açıklamasında bulundu. Esper, travma hastaları için tasarlanan gemilerin enfekte olan insanlar için fazla donanımlı olmadığını, ancak enfekte hastalar için daha fazla alan sağlanması amacıyla gerektiğinde bu tür hastaları gemilere alabileceklerini belirtti. Esper açıklamasında, bazı özel firmaların ABD ordusunun zaman çizelgesinden daha hızlı bir aşı geliştirebileceklerine inandığını ancak Savunma Bakanlığı’nın virüse karşı bir aşı geliştirmesinin 12 ila 18 ay süreceğine inandığını ifade etti. Esper, Pentagon’un, Korona salgını ile mücadeleye yardımcı olmak için sivil yetkililere 5 milyona maske ve iki bin konuşlandırılabilir ventilatör hazırlandığının da altını çizdi.

Öte yandan ABD’de korona virüsü vaka sayısı 6 bin 522’ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 116’ya ulaştı.