Pentagon’da terörist ağırladılar
ABD’nin terör seviciliği devam ediyor. YPG’nin paravan örgütü SDG’nin sözde eş başkanı İlham Ahmed’i hem senatoda hem de Savunma Bakanlığı’nda kabul ederek görüştüler.
Kırmızı bültenle aranan terörist Mazlum Kobani’yi davet eden ABD, bir skandala daha imza attı. Amerikalılar, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed’i ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da ağırladı. Ahmed, ABD bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi. Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed, Amerika’da önce Kongre’ye götürüldü. Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Ahmed, daha sonra Pentagon’da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.
SENATÖR PAYLAŞTI
Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşı İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu. Ahmed’i “Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi” olarak nitelendiren Van Hollen, “İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye’de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” ifadelerini kullandı.
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