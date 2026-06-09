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Dünya

Pentagon'dan Çin devlerine kara liste: Alibaba ve BYD de listede

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusuyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği şirketler listesine, önde gelen teknoloji şirketi Alibaba ve elektrikli araç üreticisi BYD gibi Çinli şirketleri dahil etti.

AA9 Haziran 2026 Salı 10:22 - Güncelleme:
Pentagon'dan Çin devlerine kara liste: Alibaba ve BYD de listede
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Pentagon, "1260H" olarak bilinen ve ABD'li yetkililerin Çin ordusuyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği şirketler listesini güncelledi.

Pentagon'un internet sitesinde yayımlanan listeye, Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu'nun da eklendiği görüldü.

Listeye Çin'in önde gelen teknoloji ve otomotiv şirketlerinden elektrikli araç üreticisi BYD'nin de dahil edilmesi dikkati çekti.

ABD'li kuruluşları Çinli şirketlerle çalışmanın riskleri konusunda uyarmayı amaçlayan liste, tek başına geniş kapsamlı yaptırımlar getirmiyor.

Liste, havacılık, yarı iletkenler, inşaat, iletişim, bilgisayar donanımı ve yapay zeka gibi farklı sektörlerden 100'den fazla Çinli şirketi içeriyor.

Bir şirketin listeye alınabilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak ABD'de faaliyet göstermesi ve Pentagon tarafından Çin'in askeri veya savunma sanayine katkıda bulunduğunun değerlendirilmesi gerekiyor.

  • ABD Savunma Bakanlığı
  • Çin ordusu
  • alibaba

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