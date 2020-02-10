Pentagon'dan dev bütçe talebi! Skandal terör örgütü YPG/PKK detayı

AA 10.02.2020 22:59 - Güncelleme: 10.02.2020 22:59

Pentagon, 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu yayımladı.

Yayımlanan bütçe raporunda, temel savunma harcamaları için 636,4 milyar dolar talep edildi. 2020 mali yılı için bu rakam 633,3 iken; geçen yıl 614,4 milyar dolar ve 2018'de ise 599,6 milyar dolardı.

- SAVAŞ FONUNA 69 MİLYAR DOLAR



Diğer taraftan, savaş fonu olarak bilinen Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar için 69 milyar dolar ayrıldı.

Raporda, miktarın ise 16 milyar dolarının temel bütçeye konulan üst sınırdan dolayı Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar bütçesine eklendiği belirtildi.

Savaş fonunda 13,4 milyar doları operasyon ve kuvvet koruma harcamaları için ayrılırken; bölgesel destek harcamaları için 16,2 milyar dolar, dış operasyonlar için ekipman ve harbe hazırlık için 7,6 milyar dolar, "Tehdit Ağlarını Caydırma ve Karşı Koyma" için ise 300 milyon dolar fon talep edildi.

Bölgesel destek harcamaları kaleminde talep edilen 16,2 milyar doların Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan Amerikan kuvvetlerine "kritik çatışma desteği" dahil diğer desteklerin sağlanmasında kullanılacağı ifade edildi.

Tehdit ağlarını caydırma ve karşı koyma için talep edilen 300 milyon doların ise Çin, Rusya, Kuzey Kore ve diğer hasım devletlerin bölgelerde ABD kuvvetlerine yönelik tehditlerinin bertaraf edilmesi için harcanacağına dikkati çekildi.

Bunların dışında ise dış operasyonlar kapsamından "gizli programlar" için 5,1 milyar dolar talep edildiği görüldü.

Bu yıl, "gizli programlar" için 10,3 milyar dolar ayrılırken; 2019'da 9,9 milyar dolar ayrılmıştı. Buna göre, 2021'de gizli programlar için ayrılan miktar önceki yıllara göre yarı yarıya düşmüş olacak.

Afgan güvenlik güçlerine destek fonu için 4 milyar dolar talep edilirken, Afganistan'da görev yapan koalisyon kuvvetlerini desteklemek için 400 milyon dolar istendi.

Uluslararası güvenlik iş birliği için savaş fonundan 600 milyon dolar fon talep edilen bütçede, eski Başkan Barack Obama döneminde Rusya'ya karşı başlatılan Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi için 4,5 milyar dolar talep edildi.

- YPG/PKK DAHİL SURİYE'DE ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ GÜÇLER İÇİN 200 MİLYON DOLAR



Bütçede, Suriye ve Irak'ta DEAŞ ile mücadele kapsamında eğit-donat programı için 845 milyon dolar talep edildi. Bu kalem için 2020 bütçesinde 1,2 milyar dolar ayrılırken; 2019 bütçesinde ise 1,4 milyar dolar ayrılmıştı.

DEAŞ ile mücadele fonuna ilişkin kısımda, söz konusu 845 milyon doların 645 milyon dolarının Irak güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve desteklenmesi kapsamında harcanacağı ifade edildi.

Diğer taraftan 200 milyon doların ise terör örgütü YPG/PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" için kullanılacağı belirtildi.

ABD şu anda Suriye'de YPG/PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanıf üssünde "Muğavir et-Tavra" adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor.

- ULUSAL SAVUNMA STRATEJİ BELGESİNE 49,2 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Bütçe raporunda, Pentagon'un 2018'de yayımladığı ve Rusya ile Çin kastedilerek "büyük güç rekabetinin" ABD için en öncelikli tehdit olduğuna vurgu yapan Ulusal Savunma Strateji Belgesinde ön görülen modernizasyonlar kapsamında, 2021'de 49,2 milyar dolar harcama ön görüldüğü belirtildi.

Buna göre, karada konuşlu nükleer caydırıcılık sistemleri, B-21 tipi hayalet bombardıman uçakları, uzun menzilli silahlar ve Colombia sınıfı Denizaltılar için füze uyarı sistemleri için 21,9 milyon dolar talep edildi.

Nükleer Komuta, Kontrol ve İletişim sistemlerinin modernizasyonu için ise 7 milyar dolar istendi.

Ayrıca ABD'nin füze savunma sistemlerinin modernizasyonu için 20,3 milyar dolarlık fon; yeni kurulan Uzay Kuvvetleri için 18 milyar dolar, siber güvenlik ve siber faaliyetler için 9,8 milyar dolar talep edildi.

- GELİŞMİŞ KAPASİTE SİSTEMLERİ İÇİN 7,2 MİLYAR DOLAR



Bütçe raporunda, "ileri seviye destekleyicileri" başlığı altında hava, kara ve deniz unsurları için "hipersonik mühimmatlara" harcanmak üzere 3,2 milyar dolar talep edilirken; mikro elektronik sistemler kapsamında 5G iletişim sistemleri için 1,5 milyar dolar, otomasyon sistemleri için 1,7 milyar, Yapay Zeka sistemleri için ise 800 milyon dolar istendi.

- BÜTÇE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Söz konusu bütçe, yasalaştırılmak üzere Kongreye sunulacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatodaki Silahlı Hizmetler Komiteleri, bu talep üzerinde çalışıp "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" başlığı ile 2 ayrı tasarı hazırlayacak.

Bu tasarılar, komitelerden ve Temsilciler Meclisi ile Senato Genel Kurullarından geçtikten sonra kongrenin iki kanadının oluşturduğu Konferans Komitesinde tek metin haline getirilerek, ekleme yapılmamak üzere, iki kanadın genel kurulunda oylanacak.

Temsilciler Meclisi ve Senatoda onaylandıktan sonra yasalaşmak üzere imza için Başkan'a gönderilecek.

Başkanın onayıyla yasalaşan bütçenin bakanlığa tahsil edilmesi ise Senato Tahsisatlar Komitesinin geçireceği tasarının onaylanıp yasalaşması ile mümkün olacak. Bu nedenle, Pentagon'un sunduğu bu bütçe talebi yasalaşma sürecinde birçok değişikliğe uğruyor.