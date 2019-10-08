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Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, 'Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik.' açıklamasını yaptı.

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Pentagon Sözcüsü Hoffman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararının ardından yeni bir yazılı açıklama yaptı.
 
Başkan Trump’ın Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye’nin kuzeyinde belirli bölgelerdeki ABD askerlerini çekme kararını Pentagon'a danışmadığı iddialarına tepki gösteren Hoffman, “Aksine yapılan yanlış haberlere rağmen Başkan, Türkiye’nin askeri harekâtına karşın Suriye’nin kuzeyindeki durum ve ABD askerlerini koruma çabalarına yönelik Bakan (Mark) Esper ve Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley'e bu konuları danıştı.” ifadelerini kullandı.
 
Hoffman, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
 
“Bakanlık, istikrarı sağlamak üzere en iyi yolun Suriye’de güvenli bölge kurmak olduğu konusundaki pozisyonunu halen koruyor. Maalesef Türkiye, tek taraflı adım atmayı seçti. Sonuç olarak Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik. Şu aşamada Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok."

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