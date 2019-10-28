Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve "güvenli bir tesiste" tutulduklarını duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de Cumartesi günü düzenlediği bir operasyon sırasında Bağdadi'nin kendisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Milley basın toplantısında, "Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi" dedi.

Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların, 2011'de bir ABD operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usama bin Ladin'de olduğu gibi, denize bırakıldığı iddiaları gündemde, ancak Fransız haber ajansı AFP Milley'nin bu iddiayı doğrulamadığını bildirdi.

Milley, Trump'ın ifade ettiği gibi, Bağdadi'nin 'ağlayarak, çığlık atarak köpek gibi öldüğü' iddiası hakkında ise bilgisi olmadığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Trump'ın bu ifadelere ilişkin kaynağının kim olduğunu bilmediğini söyledi, ancak ABD Başkanı'nın operasyonu yürütenlerle doğrudan konuşmuş olabileceğini belirtti.

Milley, ABD gözetiminde tutulan iki kişi hakkında ise bilgi vermedi.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin operasyon sırasında çıkmaz bir tünele girdikten sonra üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği patlatarak öldüğünü açıklamıştı.

Trump, tünelde kendisini havaya uçuran kişi üzerinde yapılan testlerin, o kişinin Bağdadi olduğuna dair 'kesin, anında ve tam tespit' sonucunu verdiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, test sonuçlarının Bağdadi öldürüldükten 15 dakika sonra elde edildiğini de vurgulamıştı.

BBC'nin haberine göre, Milley, operasyona dair bazı görüntülerin gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kamuyla paylaşılacağını da söyledi.