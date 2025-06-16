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Dünya

Pentagon'dan ''Orta Doğu'' kararı... ABD uçak gemisini bölgeye gönderecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail-İran gerilimi yükselirken USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bildirildi.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
Pentagon'dan ''Orta Doğu'' kararı... ABD uçak gemisini bölgeye gönderecek
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Amerikan medyasına açıklama yapan bir savunma yetkilisi, USS Nimitz uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya yönlendirildiğini doğruladı.

Soykırımcı İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD yönetimi İsrail'e verdiği desteğe bir yenisi ekleyerek donanmanın en eski uçak gemisi olan USS Nimitz'i bölgeye gönderme kararı aldı.

Vietnam'daki görev yerine gitmesi beklenen USS Nimitz'in Güney Çin Denizi'nden ayrılarak Orta Doğu'ya doğru seyir halinde olduğunu bildiren yetkili, yeni görev ile ilgili herhangi bir detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da soykırımcı İsrail-İran gerilimine ilişkin son açıklamasında, ABD olarak soykırımcı İsrail'e uzun süredir güçlü şekilde destek verdiklerini belirtmiş ancak çatışmalarda soykırımcı İsrail'e askeri olarak destek verip vermedikleri sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

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