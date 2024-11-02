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Dünya

Pentagon'dan soykırımcı İsrail'e destek adımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da savaş ve uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları dahil ek askeri güç konuşlandıracağını duyurdu.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Pentagon'dan soykırımcı İsrail'e destek adımı
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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak, "caydırma ve diplomasi yoluyla gerginliğin azaltılması" amacıyla taahhütlerini yerine getirmek üzere bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağı bildirildi.

Bu güçlerin bölgeye gitmek için hazırlanan USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay ulaşmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu hareketlerin, ABD'nin gelişen ulusal güvenlik tehditlerini karşılamak amacıyla kısa sürede dünya çapında konuşlandırma yeteneğini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu konuşlandırmaların, kısa süre önce İsrail'e yerleştirilen Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sisteminin yanı sıra Pentagon'un Doğu Akdeniz'deki Amfibi Hazır Grup Deniz Seferi Birimi (ARG/MEU) duruşuna dayandığı bildirildi.

Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

  • Orta Doğu
  • askeri güç

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