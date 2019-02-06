12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,1986
  • 5,9373
  • 219.797
  • 102.448
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pentagon’dan ‘Suriye’den çekilmeyelim’ raporu

Başkan Donald Trump’ın Suriye’den ekilme kararına muhalefet eden Pentagon, Beyaz Saray’ı kararından döndürmek için yine terör örgütü DEAŞ’a sarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahadaki duruma ilişkin bir rapor hazırlayan Pentagon, ABD’nin çekilmesiyle DEAŞ’ın 12 ay içerisinde kendisini toparlayacağı ve bölgedeki Amerikan personelini hedef alan saldırılar başlatacağı tespitinde bulundu. Öte yandan, çekilme öncesi Pentagon’un Suriye’ye sevkiyatı da arttı. AA’nın edindiği bilgiye göre, ABD 150 tırla terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi ve jeneratör gönderdi. Tırlara yüklü zırhlıların, ABD’nin YPG’li teröristlere temin ettiği Humwee araçlarından oluştuğu kaydedildi. 

BİR AYDA 400 TIR 

AA’nın bölgedeki kaynakları, ABD’nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderdiğini ifade etti. 

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Azerbaycan'da şiddetli deprem

Azerbaycan'da şiddetli deprem

Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

Doğu Akdeniz'de nefes kesen tatbikat

SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

SpaceX yeni nesil roket motorunun ateşleme testini yaptı

Karl Marx'ın mezarına "çekiçli" saldırı

Karl Marx'ın mezarına 'çekiçli' saldırı

Açılış tarihi belli oldu

Açılış tarihi belli oldu

Irak'tan Trump'a veto: Kabul etmiyoruz

Irak'tan Trump'a veto: Kabul etmiyoruz

ALS, SMA, MS ve DMD hastaları için düğmeye basıldı

ALS, SMA, MS ve DMD hastaları için düğmeye basıldı

Facebook'tan Myanmar adımı

Facebook'tan Myanmar adımı
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

Avcılar'da kuyumcuya soygun girişimi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA