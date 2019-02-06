Pentagon’dan ‘Suriye’den çekilmeyelim’ raporu

Sahadaki duruma ilişkin bir rapor hazırlayan Pentagon, ABD’nin çekilmesiyle DEAŞ’ın 12 ay içerisinde kendisini toparlayacağı ve bölgedeki Amerikan personelini hedef alan saldırılar başlatacağı tespitinde bulundu. Öte yandan, çekilme öncesi Pentagon’un Suriye’ye sevkiyatı da arttı. AA’nın edindiği bilgiye göre, ABD 150 tırla terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi ve jeneratör gönderdi. Tırlara yüklü zırhlıların, ABD’nin YPG’li teröristlere temin ettiği Humwee araçlarından oluştuğu kaydedildi.

BİR AYDA 400 TIR

AA’nın bölgedeki kaynakları, ABD’nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderdiğini ifade etti.