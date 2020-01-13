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Dünya

Pentagon'u resmen 'terör örgütü listesi'ne aldılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Meclisinin ABD Savunma Bakanlığı Pantagon'u terör listesine alan tasarısını onayladı.

star.com.tr13.01.2020  15:50 - Güncelleme: 13.01.2020  15:57

İran Meclisi Nisan 2019'da ABD Savunma Bakanlığı ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine alan yasayı değiştirmeye yönelik yeni bir tasarı hazırladı.

Yeni tasarıda, bu liste Pentagon'un tüm çalışanlarını ve ilgili kurumların tamamını içeriyor.

Tasarı daha önce, İran yasalarının ülkenin anayasasına uyup uymadığını doğrulamakla görevli Anayasa Koruma Konseyi tarafından onaylandı.

İran parlamentosu Pentagon'u terör listesine alan tasarıyı 7 Ocak'ta 238 milletvekilinden 228 milletvekilinin oyuyla onadı.

Meclisin oy birliğiyle kabul ettiği tasarı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den de onay aldı. 

Bu girişim, 3 Ocak'ta Bağdat havaalanı yakınlarındaki ABD saldırısında İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak geldi.

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