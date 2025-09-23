İSTANBUL 27°C / 17°C
23 Eylül 2025 Salı
Dünya

Pereyezdnoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pereyezdnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

23 Eylül 2025 Salı 16:55
Pereyezdnoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Pereyezdnoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinin kontrolünü ele geçirme yönündeki faaliyetlerini sürdürdüğü ve şehirde bulunan Ukraynalı askerleri çevrelediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kupyansk'ta 8 bin 667 binadan 5 bin 667'si kontrol altına alındı. Son bir ayda Ukrayna ordusu Kupyansk'ta 1800'ü aşkın askerini, 36 tank ve zırhlı aracını, 2 çok namlulu roketatarını ve 137 topçusunu kaybetti. Kupyansk, demir yolu ve kara yolunun kesiştiği önemli bir lojistik merkez konumunda."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kalinovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

