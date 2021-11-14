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Dünya

Peru Savunma Bakanı görevinden istifa etti

Peru Savunma Bakanı Walter Ayala'nın, askeri terfiler konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

AA14 Kasım 2021 Pazar 22:51 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 22:52
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İstifasını Twitter hesabından duyuran Ayala, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya teşekkür ederek görevinden "geri dönülemez" şekilde istifa ettiğini açıkladı.

Siyasette görevini yapmaya çalışırken engellemelerle karşılaştığını kaydeden Ayala, "Toplumsal siyasi sorumluluk üstlendim, bir demokrat olarak geri dönülemez şekilde Savunma Bakanlığından istifa ediyorum. Askeri terfi sürecinde güvenilir, yasal ve doğru bir eylem ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ayala, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, üst düzey askeri komutanların terfileri, ordu ve hava kuvvetleri komutanlarının görevden alınmasına yönelik kendisine baskı yapıldığını söylemiş ve Castillo'ya görevden ayrılma isteğini iletmişti.

Ayala, 7 Ekim'de Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin istifasının ardından Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

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