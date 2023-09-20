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Dünya

Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ve Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda katılımcılara seslendi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 07:02 - Güncelleme:
Peru ve Paraguay liderleri, BM 78. Genel Kurulu'nda konuştu
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Boluarte, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, Peru'nun uluslararası işbirliğine hazır olduğunu belirterek, ülkesinin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı günden bu yana Latin Amerika entegrasyonunu aktif olarak desteklediklerini anlatan Boluarte, şöyle konuştu:

"Peru dünya sahnesinde yerini yeniden aldı. Ben Güney Peru And Dağları'nın yükseklerinde doğdum. Quechua dili konuşan taşralı bir kadınım. Uluslararası dinamiklerden kaynaklanan zorluklar karşısında, ekonomik kalkınmayı sosyal adaletle arayan bir ülkeye ve hükümete liderlik ediyorum."

Boluarte, iklim olaylarına acil müdahale için anlaşma ve uluslararası işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, "Dayanışma, kararlılık ve karşılıklı anlaşma yapılmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Pena ise ülkesinin kalkınma yolunda ilerlemekle beraber iklim değişikliğine karşı da harekete geçebileceğini söyledi.

İklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklar karşısında tehdidin farkında olduklarını belirten Pena, gezegene ve insanlığa daha fazla zarar gelmemesi için "sert ve adil" önlemler alacaklarını kaydetti.

Pena, toprak ve su kaynaklarının bütünlüğünü garanti altına alan sürdürülebilir tarım uygulamaları yaptıklarını vurgulayarak, "Tarımsal üretim ile doğal kaynakların korunması arasında denge nasıl kurulur, bunu başardık." ifadesini kullandı.

Paraguay topraklarının yüzde 44'ünün orman örtüsüyle kaplı olduğunu anlatan Pena, 2004'ten bu yana ormanlarını sıkı şekilde koruduklarını belirtti.

Pena, dünyanın jeopolitik zorluklarla karşı karşıya olduğunu savunarak, "Suya erişim, gıda güvenliği, enerji yeterliliği ve tedarik zincirinin sağlamlığı hususunda güçlü bir ülkeyiz. Paraguay, Güney Amerika entegrasyonunun merkezi olmak istiyor." diye konuştu.

  • PeruCumhurbaşkanı
  • ParaguayCumhurbaşkanı
  • BMGenelKurulu

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